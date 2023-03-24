網紅組團游說國會議員反封殺

「年輕人參與公民事務有力工具」

TikTok帳戶有近30萬追隨者的大學一年級生兼倡議組織創辦人科恩—墨菲（Aidan Kohn-Murphy）稱：「TikTok並非小孩的跳舞應用程式……它是年輕人互相交流和參與公民事務的最有力工具之一。」有逾20萬名追隨者的佛羅里達州網紅卡普斯（Ashley Capps）則表示，她現時靠TikTok維持生計，稱該平台為其生意找得新客戶。卡普斯呼籲追隨者去信眾議院能源和商務委員會，呼籲保留TikTok。TikTok稱多達500萬個商戶使用其平台。

民主黨議員指禁制非出路 籲全面改革

民主黨眾議員鮑曼（Jamaal Bowman）周三在華盛頓舉行的記者會上，呼籲政府就私隱和安全作更全面的社交媒體改革，而非針對TikTok。另一民主黨眾議員波坎（Mark Pocan）亦認為禁制TikTok並非出路，重要的是保障美國數據安全。

美媒引述游說監察組織Open Secrets分析稱，TikTok母公司「字節跳動」（ByteDance）去年花費530萬美元（約4134萬港元）游說華府，創了該公司的新高。TikTok近期又大賣廣告，宣揚致力保障用戶的數據私隱，包括在《華盛頓郵報》刊登全版廣告，並贊助政治新聞網站Axios的推送。

（華爾街日報/NPR/路透社/華爾街日報）