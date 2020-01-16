TikTok否認中國代理人 美眾院委員會不收貨 總裁周受資作供 證辭稱從未收北京要求交美用戶數據

認為美有解決方法全面禁制不當

據眾議院能源和商務委員會周二公開的書面證辭，周受資（Shou Zi Chew）將表示TikTok「從未、或被要求與中國政府分享美國用戶的數據」，並表示：「讓我清楚表明（TikTok母公司）字節跳動（ByteDance）並非中國或任何國家的代理人。」他指美國在有解決方法情况下全面禁制TikTok並不恰當。

TikTok在美國等地大受歡迎，但在中美角力背景加上公司與中國的關係，惹來侵犯用戶私隱和可能危害國家安全的指控和憂慮。美國拜登政府上周要求TikTok的中國持有人放棄所有該應用程式的股份，否則有機會在美面臨全面禁制。

被指私下認數據受中國情報法管制

共和黨籍的聽證會主席麥克莫里斯—羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）在書面證辭中表示，「TikTok讓中國共產黨可蒐集敏感資訊，並控制1.5億美國人可獲取的信息」，指國會有必要盡快採取應對行動。她昨在開場白直言：「我們並不相信TikTok擁抱美國的自由、人權、創新等價值」，她向周受資說：「你的平台（TikTok）應被禁制。我預期你今天將竭力開脫……但我們不會受落。」

在國會推動法案禁制TikTok的民主黨參議員沃納（Mark Warner）聲明則指，TikTok缺乏透明度、多次混淆視聽。另一民主黨參議員貝內特（Michael Bennet）周三稱，周受資在私下會面承認TikTok數據受中國情報法管制。

重申「得州計劃」 數據將受美法律保護

TikTok一直否認指控，並已耗資15億美元（約117億港元）成立名為「TikTok美國數據安全」（USDS）的特別子公司，目前正聘用近1500名全職員工，並與美國科企甲骨文（Oracle）簽約儲存美國用戶數據。周受資在證辭中表示，名為「得州計劃」的數據轉移程序完成後，所有美國數據將受美國法律保護，並在美國領導的安全小組控制之下。基於這安排，中國政府將無法存取或強制存取這些受保護數據。

現年40歲的周受資是新加坡籍華人，早年曾就讀倫敦大學學院，並在美國哈佛大學商學院獲取工商管理碩士學位，2021年掌管TikTok。今次美國眾院聽證會被形容為周受資職業生涯最大挑戰。周受資周一上載短片形容聽證會是TikTok的關鍵時刻，指1.5億美國用戶或失去該應用程式，呼籲當地用戶向議員陳情。《華盛頓郵報》周二最新民調顯示，41%美國受訪者支持全面禁制TikTok，但該程式的日常用戶只有17%支持。

（綜合報道）