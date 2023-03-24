出版界促補償收入 AI公司願買高質數據

投資網上內容被用作訓練AI

《華爾街日報》周三（22日）引述消息人士報道，出版業組織「新聞媒體聯盟」（News Media Alliance）最近主辦會議，出版公司的高層開始檢視他們的網上內容，有多大程度上被用作「訓練」ChatGPT等AI工具、他們應該如何獲得補償，以及他們可用的法律選項。

該聯盟執行副總裁兼首席法律顧問科菲（Danielle Coffey）表示：「我們擁有具價值的內容，這些在我們投資和真人工作下得出的內容，不斷被用來為其他人創造收入，我們必須得到補償。」《華爾街日報》母公司新聞集團行政總裁湯姆森（Robert Thomson）最近亦在投資者會議稱，他開始與某公司討論，說：「很明顯，他們用的是專有內容——顯然要為此提供一些補償。」

業界憂AI帶走流量及廣告

有關焦點在於AI公司有否合法權利從互聯網抓取內容，再輸入到訓練模型；法律上有「合理使用」的規定，容許某些情况下不經許可使用受版權保護的資料。出版業亦擔心，AI工具會從他們的網頁帶走網絡流量及廣告收入。

OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）在一個訪問說他們就合理使用方面做了很多工作，在合理情况下會就內容達協議。奧爾特曼稱他們願為某些領域的優質數據支付高昂費用。負責「Google助理」服務的Google副總裁Sissie Hsiao稱，他們致力支持「健康和充滿活力的內容生態系統」並歡迎與持份者對話。

（華爾街日報）