ChatGPT泄對話紀錄惹憂慮 OpenAI認私隱漏洞稱已修復

「中國社會主義」聊天主題被公開

ChatGPT去年11月推出以來，有數百萬計用戶曾用來撰寫信息、寫歌甚至編寫程式。ChatGPT會儲存用戶的聊天紀錄供日後查閱。然而近日有用戶發現ChatGPT顯示其他用戶的聊天紀錄，有聲稱發現問題的用戶上載有關照片到Reddit、Twitter等社交網站。據上載到Reddit網站的截圖顯示，聊天紀錄一欄顯示了一系列該用戶聲稱沒有展開過的聊天主題，當中有英文亦也有簡體中文，主要是關於中國社會主義發展。另一看到他人聊天紀錄標題的用戶表示，只看到標題，但是看不到內容。

OpenAI周二向彭博社表示他們在周一短暫停用ChatGPT以修復錯誤，奧爾特曼（Sam Altman）周四在Twitter稱對事件感到「不快」，已修復該重大錯誤，並會分析「死因」。惟有用戶憂慮私人資料會被外泄，而事件亦顯示OpenAI可以存取用戶的聊天內容。該公司的私隱政策列明，用戶數據可能被用於訓練程式，但是會刪除個人身分的識別信息後才使用。

科企搶「頭啖湯」推測試產品

ChatGPT開啟「生成式人工智能」（Generative AI）浪潮，科企爭相推出類似工具並融入現有服務，但也帶來隱憂。有專家指出，由於這門技術的未知數仍多，科企在激烈競爭下爭着推出產品搶喝「頭啖湯」，卻可能未充分測試產品是否存在嚴重問題，可能產生意想不到的後果。

（BBC/Axios）