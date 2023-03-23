涉炮製山埃蛋白奶昔 美牙醫被控謀殺髮妻

與丈夫克雷格（James Craig）有6名孩子的安杰拉（Angela Craig），本月因嚴重頭痛及頭暈3次到醫院求醫，最後一次在上周三，抵達醫院後須使用呼吸機，3日後被宣布腦死亡並拔喉結束生命。

證人指疑兇與多女有染

供辭顯示，安杰拉死前幾周，克雷格曾上網搜尋「無法偵測的毒藥」、「如何製造毒藥」，以及查詢要用多少砒霜才能殺人等。

3月6日，即砒霜送到其家後兩天，克雷格為妻子調製蛋白奶昔，安杰拉幾小時後就因頭暈、眼晴無法對焦及身體反應遲緩等症狀到醫院求醫。供辭顯示，安杰拉的姊妹告訴調查人員，克雷格夫婦婚姻關係不佳，前者與多名女子有染，而安杰拉5年前曾透露遭丈夫下藥。當日安杰拉發短訊給丈夫，認為自己被落藥，克雷格否認有關。

當晚，克雷格訂購了毒物「夾竹桃苷」（oleandrin），兩日後再訂購俗稱山埃的氰化鉀，5日後送到其診所。診所其中一名牙醫告訴護士，指這些氰化鉀並非他們工作上所要用到，護士其後告知警方，警方於是展開調查。安杰拉3月9日至14日入院，出院後翌日（上周三）再病重入院，隨後腦死亡。

克雷格向當局表示，妻子有自殺念頭，但證人中沒有人說安杰拉曾表示想輕生。

（CNN/霍士新聞）