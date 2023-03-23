蓋茨促迎「AI時代」 預視企業發展關鍵

【明報專訊】微軟共同創辦人蓋茨周二（21日）表示，人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT是幾十年來最重大的電腦技術躍進，「AI時代已誕生」。他預計今後5至10年間各行各業將因而重新定位，企業唯有有效運用AI者才能傲視同儕。
蓋茨（Bill Gates）在網誌表示，他有生以來見過兩次「最印象深刻的革命技術演示」。第一次是1980年接觸到圖形使用者界面（Graphical User Interface，GUI），即電腦由以往的文字界面和指令進化為圖像界面，令用戶使用電腦變得直觀方便，而第二次就是去年見到OpenAI團隊的ChatGPT。
GUI後數十年最重大躍進
現時擔任微軟顧問的蓋茨表示，他自2016年起已跟OpenAI開會。去年，他挑戰該研發團隊在不刻意授予生物科答題訓練的條件下，把AI訓練到可以通過大學先修生物科考試。他原預計對方要兩三年才達標，結果數月後，團隊去年9月即席演試，該AI在試卷60條選擇題中答對了59條，連同交第三方專家評點其餘下6條開放式試題的成績，ChatGPT獲得相當於A或A+成績。及後，他又要求該程式撰文回應一名有患病孩子的父親，得出了比當時現場大多數人要好的「深思熟慮回應」。
蓋茨表示，AI發展跟創造微處理器、個人電腦、互聯網和智能電話「一樣重要」，它將改變世人的工作、學習、旅遊、求醫和彼此溝通的模式。