Google發力AI競賽 聊天機械人開放應用

Bard經改良 美英民眾先用

Bard先前僅供特定用戶測試，Google行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）周二表示，經8萬名Google員工測試後，美國和英國民眾現在都可以登入Bard網站並申請加入等候名單，作為以其他語言在更多國家推出前的「第一步」。

Bard產品負責人克拉夫奇克（Jack Krawczyk）向路透社展示如何操作這款聊天機械人。它與ChatGPT的不同之處在於，Bard會針對用戶提問一次給予整段答案，而不是逐字產生。Bard的另一項功能是會提供3種不同版本的答案或「草稿」給用戶選擇，此外還有一個「Google it」按鈕，用戶若想搜尋相關資訊，點擊它便會出現Google搜尋結果。有別於ChatGPT，Google在自家網站上說，Bard並不擅長生成電腦編碼。Google還說，限制了Bard在每一次對話中的記憶量。

法新社報道，皮查伊在致職員的備忘錄中承認Bard仍會出錯，「但用戶的反饋對於改善產品和其背後技術而言至關重要」。為迎頭趕上微軟，皮查伊急切推出Bard來與ChatGPT較勁，曾在公司內部引發一些批評聲浪。

微軟推新功能 輸入文字生成影像

微軟也不甘示弱，周二在官方博客發文稱新版Bing搜尋引擎推出「影像建立者」（Image Creator）功能，協助用戶透過OpenAI打造的繪圖模型DALL-E產生AI影像，只要用文字描述想看到的影像無模樣，AI就會自動生成一組圖片。微軟建議使用者發揮創意，並新增形容詞、位置、藝術風格等詳細資料，可以得到更好的影像效果。微軟在影像建立者加入保護措施，當系統偵測到提示可能會產生潛在有害的影像時，會封鎖提示並警告使用者。此外，這些影像左下角都包含圖示，以指出相關影像是透過AI產生。Bing影像建立者目前只支援英語提示，但未來會支援其他語言。

（紐約時報/法新社/路透社）