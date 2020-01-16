美半數州份現耳念珠菌病例 CDC關注

耳念珠菌是一種真菌，主要侵害免疫系統較弱的長者，一般病徵為發燒和發冷，若不治療病情會加重甚至死亡。美國2016年出現首宗耳念珠菌病例，當時大多在紐約州與伊利諾州，但近年急速傳播。CDC研究員周一在《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）指出，2019年耳念珠菌感染個案從2018年的330宗增至476宗，到2020年增加59%至756宗，2021年增加95%至1471宗。CDC網站追蹤數據顯示，去年也有2377宗通報個案，顯示傳播情况持續升溫。目前全美一半州份出現病例，亦在全球40多個國家蔓延，促使世界衛生組織（WHO）和CDC已將之界定為日益嚴重的威脅。

CDC數據顯示，近半耳念珠菌感染者在90天內病逝，但CDC真菌疾病研究醫療官萊曼（Meghan Lyman）表示，CDC沒清楚說明究竟有多少個案是直接死於耳念珠菌感染，因為許多感染者還有其他健康問題，因此耳念珠菌可能是直接死因，也可能是導致健康加速惡化的因素。

近半感染者90天內亡

CDC官員稱，新冠疫情可能助長耳念珠菌散播，因為當時人們注意力集中於新冠病毒而疏於應對耳念珠菌，加上這種真菌常黏附於護理袍、手套和其他個人防護裝備，在新冠疫情期間由於這些裝備供應短缺而重複使用，助長散播。耳念珠菌也會附於呼吸機或其他設備。

由於耳念珠菌對一般真菌治療藥物具抗藥性而更危險和更難治療。2020年研究發現，CDC實驗室檢測的86%耳念珠菌樣本，對於抗真菌藥Azole具抗藥性，1.2%樣本對於抗真菌藥棘白菌素類（echinocandins）也有抗藥性。

（紐約時報/華爾街日報/衛報）