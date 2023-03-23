美主戰坦克愛國者系統加快供烏

美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）表示與烏協調後，美國決定提供M1A1型號的艾布拉姆斯坦克，並顯著加快交付時間，在今秋前交予烏克蘭。賴德稱，會翻新改裝這批坦克供烏使用，其作戰能力會較先進版本M1A2型號相當接近。

美國原計劃提供31輛M1A2型號坦克予烏克蘭，但需時生產或更新現有坦克，預計要多一年時間才能付運，亦要訓練烏軍使用該較先進系統。現時美國仍計劃供應相同數量的M1A1型坦克烏克蘭，暫未知何時開始訓練烏軍使用和維修坦克。

烏兵速成受訓使用愛國者

賴德又稱，烏克蘭也會較預期早收到愛國者系統，但沒具體交代日期。美國有線新聞網絡（CNN）引述國防部官員報道，65名在俄克拉何馬州錫爾堡（Fort Sill）陸軍基地受訓使用愛國者系統的烏軍，數天內將完成訓練，然後會轉到歐洲，就兩套數周內部署到烏克蘭、分別由美國及德國與荷蘭建造的愛國者系統接受額外訓練。

該批士兵年齡介乎19至67歲，有男有女，今年1月15日開始每天朝7晚6受訓。賴德曾表示訓練一般需時一年，加速訓練亦要數月，錫爾堡指揮官摩根（Shane Morgan）稱，烏兵有豐富防空知識和戰區經驗，更容易掌握愛國者系統操作和維修概念。

（CNN/華盛頓郵報/法新社）

（俄軍侵烏）