英供烏貧鈾彈 普京警告核成分有後果 指已用數十年無關核武 英軍斥俄故意誤導

英國國防部國務大臣戈爾迪（Annabel Goldie）周一回應早前有關英國供烏的彈藥有沒有含貧鈾（depleted uranium）的提問，表示除了提供「挑戰者2」（Challenger 2）主戰坦克外，亦會供應彈藥，包括含貧鈾的穿甲彈，又稱這種彈藥對付現代坦克及裝甲車非常有效。

北約部隊曾於南斯拉夫內戰使用

普京周二在克里姆林宮舉行的記者會上稱，英國不僅供應坦克予烏國，亦提供含鈾彈藥，他稱：「我想指出若這事發生，那麼俄羅斯將不得不作相應回應……西方集體已開始使用帶有核成分的武器。」俄國防長紹伊古（Sergei Shoigu）周二亦稱，英國的決定令俄國與西方國家之間核衝突愈來愈近。俄國外交部發言人扎哈羅娃同日較早時亦形容英方的計劃是「南斯拉夫情景」（Yugoslavia scenario），指彈藥令人致癌及影響環境。在南斯拉夫內戰時，以美國為首的北約曾在當地使用約15噸貧鈾彈。

對人危害疑慮未除 無國際條例禁用

英國國防部發言人其後回應指英國陸軍數十年所用的穿甲彈都含貧鈾，貧鈾為標準成分而無關核武或核能力，指俄國明知此事但故意誤導。發言人又稱皇家學會等科學家的獨立研究評估指出，使用貧鈾彈藥對個人健康和環境影響的可能很小。

貧鈾是製造核燃料或核武過程中的副產品，放射性是天然鈾的約60%，因其特性常被用於製造穿甲彈。國際原子能組織（IAEA）指貧鈾的放射性較天然鈾低得多，而聯合國環境署（UNEP）則形容貧鈾為「有化學和放射毒性的重金屬」。目前沒有國際條例禁用貧鈾彈。

含貧鈾彈藥曾用於前南斯拉夫及伊拉克的戰爭，曾被懷疑是參與過1990至1991年戰爭的退伍士兵出現衰弱症狀「海灣戰爭綜合症」的可能原因。惟英國樸次茅斯大學2021年研究顯示兩者未必有關。

反核組織質疑英政府供彈決定

化學專家兼前英國陸軍軍官布雷頓—戈登（Hamish de Bretton-Gordon）批評普京言論「絕對瘋狂」、「完全錯誤」，指貧鈾不能用作核燃料或轉換成核武。他又認為普京是在說服習近平向俄國提供武器，並恐嚇西方民眾他計劃升級動用核武。

英國反核武組織CND則譴責英國政府向烏克蘭提供穿甲彈的決定，指會為活在戰爭當中的人帶來額外環境及健康災難，因彈藥在撞擊時會釋放有毒或放射性塵埃。

（CNN/CBS/法新社/路透社）

（俄軍侵烏）