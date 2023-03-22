黑人檢察官百戰特朗普 成共和黨眼中釘

現年49歲的布拉格畢業於哈佛大學，是紐約市資深檢察官，專長於商業詐騙和民權案件。他在特朗普執政的4年間，曾協助控告特朗普政府、其名下基金會和集團等逾100次。

布拉格2021年成為首名當選紐約縣地方檢察官（即曼哈頓地方檢察官）的黑人，一度被質疑因他不願檢控特朗普，導致領導調查特朗普金融犯罪的檢察官辭職抗議。同年11月，布拉格着手調查特朗普「掩口費」案，且向大陪審團提交證據。特朗普陣營遂對他展開抹黑攻擊。

布拉格獲索羅斯支持競選

特朗普近幾星期把布拉格標籤為「自由派鬧事者」。控制眾議院的共和黨人對布拉格辦公室的偵辦工作展開調查。《紐約時報》周一報道，資料顯示特朗普的律師起碼上月已悄悄促請眾議院司法委員會共和黨籍主席喬丹，讓國會介入調查一名「流氓地方檢察官」涉「嚴重濫權」。

共和黨人質疑布拉格調查特朗普存在政治動機。特朗普周日在自家社交平台發文，狠批布拉格是「反向種族主義者」（Racist in Reverse），是民主黨金主、金融家索羅斯的「棋子」。曾抨擊特朗普的索羅斯通過捐100萬美元（約780萬港元）給促進美籍非裔權利的團體Color of Change，支持布拉格競逐地方檢察官。

此外，特朗普和一些共和黨人批評布拉格疏於打擊罪案。布拉格的辦公室周一援引統計數字回應，指出今年兇殺案和槍擊案減少。

（路透社/紐約時報）