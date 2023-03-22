撐特朗普示威者寥 籲擠提「公民抗命」

憂藍州示威「墮陷阱」被捕

特朗普若因涉及的「掩口費」案被起訴，可能被帶往曼哈頓刑事法院應訊。紐約青年共和黨俱樂部（NYYRC）周一晚在該法院附近舉行集會，抗議特朗普將被起訴，但出席人數比預期少。政治新聞網站Politico報道，僅50人出席示威。分析指出，多個極右草根組織恐防「有伏」，因此沒有響應特朗普號召。有特朗普支持者表示，擔心在紐約這個傾向支持民主黨的「藍州」示威，會墮入民主黨策劃的陷阱而被捕，互相提醒不要響應特朗普號召參與示威。

網上有人提出以非暴力方式抗議，例如向全國銀行發動擠提。對抗假資訊的機構「喬治華盛頓倡議」（GWI）發現，「擠提撐特朗普」議題的網上討論近日大幅增加，相關搜尋在上周五、六兩天增加約3倍。有網民留言，矽谷銀行早前因存戶擠提而倒閉，美國銀行業驚魂未定，發動全國銀行擠提行動「會很有趣」。

大陪審團聽證後表決是否起訴

美國傳媒報道，特朗普2016年總統大選前涉向成人片女星付「掩口費」，以免對方公開性關係而影響競選勝算。曼哈頓地方檢察官布拉格（Alvin Bragg）正調查特朗普是否違反聯邦選舉資金法等。大陪審團在聽取證人供辭後，可能周三表決通過起訴特朗普，屆時他會是美國歷來首名被刑事起訴或被捕的美國卸任總統，可能要由佛羅里達州寓所前往紐約影「大頭相」及打指模。

紐約警方稱未見實質威脅

由於特朗普號召支持者示威，紐約市擔心國會山莊騷亂重演，因此嚴陣以待，工人近日在曼哈頓刑事法院、布拉格辦公室、位於曼哈頓第五大道的特朗普大樓外築起屏障。10多名警方高層周日與市長的助理會面，就一旦爆發示威討論安全及應變計劃。紐約市長亞當斯（Eric Adams）稱，警方正監視社交平台，留意「不當行動」。警方說暫無「實質威脅」。

共和黨人廣泛批評調查帶政治動機。就算是特朗普的潛在競選對手、共和黨籍佛州州長德桑蒂斯也指民主黨籍的布拉格有「政治議程」，損害法治。眾院共和黨人已去信要求布拉格提交涉及調查的通訊紀錄、文件、證辭等。

（法新社/路透社/Politico/新聞周刊）