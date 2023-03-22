「韓版SpaceX」首枚民營火箭試射

於巴西發射 搭載巴西製慣導系統

INNOSPACE周二表示，「韓光-TLV」（HANBIT-TLV）搭載着20公斤的巴西製慣性導航系統「SISNAV」（使用加速計和陀螺儀來測量飛機的速度、位置、距離及姿態等資訊的裝置），於巴西時間周日下午（香港時間周一凌晨）從巴西空軍阿爾坎塔拉發射中心發射升空，飛行了4分33秒後落入預定巴西海域。火箭的混能引擎原定會燃燒118秒，測試時僅燃燒了106秒。儘管如此，INNOSPACE表示整個飛行過程引擎保持穩定狀態推力，因此整個亞軌道飛行測試算是成功。

「韓光-TLV」是韓國首枚民間開發小型衛星發射器，本來去年12月測試，但因天氣條件和技術問題而多次延期。該枚重8.4噸單級火箭高16.3米，直徑1米。今次測試的引擎，日後將裝置於韓國首枚商用火箭「韓光-NANO」。INNOSPACE希望，兩段式的「韓光-NANO」於明年開始，每月一次從韓國、巴西和挪威發射場負運50公斤級小型衛星至離地500公里的目標軌道。

（京鄉新聞/中通社）