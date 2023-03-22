聯國「人類生存指南」氣候報告出爐 暖化加速 籲各國早10年達淨零排放

聯合國「政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）發表第6次「綜合報告」，總結了2021至2022年間發表的3項專家評估結果，內容有關氣候變遷的物理科學、影響與減緩，目的在於為考慮採取進一步行動來削減排放量的決策者提供明確信息。

世紀末料升溫3.2℃

報告指出，全球暖化比預期快，指現時溫度已比工業化前水平高1.1℃，到2030年代前半段全球氣溫高1.5℃的可能性已高達一半。如果升速不變，本世紀末地球升溫將達3.2℃。

報告提到，要避免這情况出現，就必須在2030年前達到溫室氣體排放減半，做法包括加速綠色能源過渡，並改變農業和飲食習慣。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在錄影講話中說：「過去半世紀的氣溫上升速度為2000年來最快。二氧化碳濃度達到最少200萬年來的最高水平。氣候定時炸彈正在滴答作響。」他呼籲已發展國家提前達到淨零排放目標，由2050年盡量向2040年推前。IPCC主席李會晟（Hoesung Lee）說：「如果我們現在就採取行動，我們仍可確保讓所有人享有一個宜居的永續未來。」

（路透社/BBC/中央社）