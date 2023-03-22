俄指無人機炸黑海艦隊巡航彈

烏克蘭國防部情報總局發聲明稱，贊科伊市（Dzhankoi）的爆炸摧毁了正經鐵路運輸的俄軍「口徑」Kalibr-KN巡航導彈，Kalibr-KN可射擊超過2500公里外的陸上目標，也可打擊375公里外的海上目標。俄軍多次使用「口徑」巡航導彈攻擊烏克蘭，去年7月，俄軍潛艇在黑海向烏克蘭中西部城市文尼察發射「口徑」巡航導彈，造成23名平民死亡。

由俄羅斯扶植的贊科伊首長伊溫（Ihor Ivin）表示，周一的襲擊由載有炸藥和金屬碎片的無人機造成，一名33歲男子遭擊落的無人機碎片所傷送院。俄塔斯社引述伊溫稱，有房屋、學校和雜貨店起火，電網也受損。克里米亞首長顧問克留奇科夫（Oleg Kryuchkov）稱，無人機針對民用目標，附近沒有軍事設施。不過，烏克蘭官員一直稱，贊科伊市和周邊地區已成為莫斯科在克里米亞的最大軍事基地。

烏克蘭過去曾攻擊克里米亞的目標，包括去年8月當地俄羅斯空軍基地遭導彈攻擊，多架飛機被毁，烏克蘭其後認責。俄羅斯去年10月指控烏克蘭利用無人機攻擊克里米亞塞瓦斯托波爾的黑海艦隊，導致一艘軍艦受損，但烏方沒承認施襲。

俄稱驅走擾境美機

另外，俄羅斯國防部表示，周一發現兩架美軍B-52H戰略轟炸機在波羅的海上空飛向俄羅斯邊境，俄方隨即派出一架蘇-35戰機升空，阻止B-52H侵犯俄境，並驅走對方。

（路透社/BBC/半島電視台）

（俄軍侵烏）