日揆突訪烏 傳達「堅定支持」 澤連斯基讚岸田「捍衛國際秩序」 華促日助局勢降溫為上

與習訪俄同期惹揣測

岸田文雄周二上午離開印度後沒有如預期返回日本，而是飛往波蘭，從波蘭邊境普熱梅希爾鎮（Przemysl）登上列車進入烏克蘭。烏克蘭副外長扎帕羅娃在基輔火車站迎接，陪同岸田造訪發生過俄軍屠殺平民事件的基輔市郊布查鎮（Bucha）。岸田之後在基輔與烏總統澤連斯基會談。澤連斯基讚揚岸田是「國際秩序強而有力的捍衛者」和「烏克蘭的老朋友」，又表示會以視像方式出席5月的廣島G7峰會。

澤連斯基5月視像出席廣島G7

岸田是去年2月俄軍侵烏以來，G7成員國領袖最後一個訪烏者。G7成員英國、德國、法國、意大利、加拿大的領袖均曾於去年訪問基輔，美國總統拜登今年2月也訪問過該國。

岸田赴烏行程保密 晤烏總統前訪布查

今年1月烏克蘭已向岸田提出訪問邀請。日本昨為確保安全，先安排岸田乘搭包機而非政府專機抵達波蘭，且僅有少數人隨行，之後再轉搭列車赴烏，行程保密到家。按外務省事先公布，岸田會向澤連斯基「直接表達日本對烏克蘭的聲援和堅定支持」，「對烏克蘭人民挺身衛國的勇氣和毅力」表示敬重。

岸田在俄軍開始侵烏後不久就強烈譴責俄羅斯侵略鄰國，「動搖國際秩序的根基」。他警告「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」。他又曾表示為應對烏克蘭戰爭，今年5月廣島主辦的G7峰會該展現維護國際秩序和法治的強大意願。他考慮通過峰會向國際社會展現G7團結、堅持對俄制裁、支援烏克蘭的態度。上月，日本承諾向烏克蘭提供55億美元（約429億港元）人道援助。他在訪問印度期間，發言譴責俄羅斯，希望印度總理莫迪接近G7在俄軍侵烏方面的立場。

美國有線新聞網絡（CNN）昨報道，隨着中國日增自信和擴張影響力，日本與美國近年愈走愈近，尤其是地區安全和情報合作方面，例如成為美國為首的「四方安全對話」（QUAD）成員。習近平與岸田分訪俄烏，突顯了兩國的深切分歧。路透社指出，日俄之間有領土糾紛，日本也關心台海問題。

俄轟炸機日本海飛7小時

在岸田往訪烏克蘭之時，俄國兩架可攜核武戰略轟炸機「圖-95MS」在日本海國際海域上空飛行了超過7個小時。俄羅斯國防部稱此為「例行飛行」，惟時間敏感仍惹外界揣測。

對於日揆今次訪問，中國外交部發言人汪文斌昨說：「希望日方多做有利於局勢降溫的事，而不是相反。」他表示國際社會應堅持勸和促談的正確方向，為政治解決烏克蘭危機創造條件。

岸田之後回到波蘭，今天與波蘭領袖舉行峰會，預定周四回國。

（路透社/共同社/CNN/德國之聲）

（俄軍侵烏）