朝鮮地底筒井射導彈 空中精準爆炸

美韓周一時隔5年再舉行「雙龍演習」大型登陸演習。朝中社昨報道，朝鮮為應對美韓擴大聯合演習、美國向朝鮮半島大批投入戰略核資產等態勢，過去一個周末實行了核反擊假想綜合戰術訓練，包括周日上午模擬戰術核攻擊，在平安北道發射一枚彈道導彈，在位於東部海域目標上空800米處精確爆炸。韓方專家判斷那是一枚KN-23短程彈道導彈。評論指出，空中爆炸是擴大戰術核彈破壞力的一項試驗。1945年廣島上空投放的原子彈，大約在離地600米處爆炸。

另外，專家從官媒照片留意到導彈似從東倉里西海衛星發射場一帶的山野地底而非朝鮮慣用的導彈發射車（TEL）發射，並呈現「V」形火焰。分析認為，朝鮮開發了垂直圓筒形地下發射台筒倉，由於筒倉空間狹小，導彈發射時噴發的火熖觸地反溢遂呈「V」形。這是首有照片證明朝鮮設有地下發射井。

韓國峨山政策研究所研究員梁旭表示，朝鮮由於道路和系統條件差，採用移動發射器難以保證導彈在實際操作中的穩定。韓國國防研究院朝鮮軍事研究室長李相民表示倘用TEL，發射了一次就能被韓國偵察到而成為反擊目標，用筒倉平台則能大幅減低上述情况。他說發射短程導彈用筒倉只消細小空間加設頂蓋，其附近還能建造數以千計偽筒倉混淆敵方。

（韓聯社/Newsis/京鄉新聞/路透社）