紐約嚴防拘特朗普生亂 「掩口費」案最快今作起訴拉人

現年76歲的特朗普涉嫌在2016年參加總統選舉期間，指使律師科恩（Michael Cohen）向原名克利福德（Stephanie Clifford）的艷星支付13萬美元（約101萬港元），要對方不要披露特朗普在參選前與她的關係。大陪審團最近以閉門形式，在研究民主黨籍曼哈頓地方檢控官布拉格（Alvin Bragg）所呈證據，以及科恩、克利福德等人的供辭，以判斷是否有充分理由起訴特朗普。倘決定起訴，特朗普將是美國首名面對刑事檢控的總統（包括任內及卸任）。

不過法律專家指出，起草指控文件需要一些時間，當周一還有證人作供，不大可能周二便能提出起訴。

檢方沒有披露可能檢控的罪名。《紐約時報》周日報道，最可能告的是偽造商業紀錄（輕罪），因為科恩奉命支付的那筆掩口費，不實地以法律用途名義記錄。若要指控較重罪名，須證明上述不實紀錄是為掩飾另一罪行，例如檢控官主張那筆錢實質是有利其選舉活動的非法秘密捐款，故可控以違反紐約州的競選財務法。

特朗普倘被捕 須打手模拍大頭照

特朗普的助手、律師團為可能的起訴做準備。要是真的被起訴而特朗普拒自首，他將被捕。「掩口費」案中的特朗普律師科恩周日受訪表示，假如特朗普被捕，絕對要打手指模和拍攝大頭相。

多方擔心特朗普被起訴會觸發像2021年1月國會山莊騷亂般嚴峻事件。《紐約郵報》報道，紐約乃至聯邦相關部門連日商討保安措施，包括限制車輛進入曼哈頓法院大樓、在法院內外部署。紐約市警察局稱將為可能爆發的騷亂做好準備。

（衛報/路透社/紐約時報/紐約郵報）