沙特邀訪 伊朗總統稱盼擴合作

伊朗期望與巴林關係正常化

伊朗總統政治事務副幕僚長賈姆希迪（Mohammad Jamshidi）在Twitter表示，薩勒曼在給萊希的信中稱，歡迎兩國兄弟之邦復交，並邀請萊希到訪，萊希對此表示歡迎。伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）周日稱，伊沙兩國已同意舉行外長會議，並已提議3個會談地點，但未進一步透露詳情。他又表示，伊朗希望採取措施實現與巴林關係正常化，包括重開大使館。巴林與伊朗自2016年斷交。

阿聯酋倡允敘利亞重返阿拉伯聯盟

此外，阿聯酋總統穆罕默德‧本‧扎耶德（Mohammed bin Zayed al-Nahyan）周日向到訪的敘利亞總統巴沙爾表示，是時候讓外交遭孤立的大馬士革政府重返阿拉伯世界懷抱，又強調有必要盡一切努力協助敘利亞難民有尊嚴地返回祖國。

土耳其長年支持敘利亞叛軍對抗政府，但現正推動雙方和解。敘利亞2011年爆發內戰，在中東遭政治孤立，並因鎮壓國內的阿拉伯之春示威遭逐出阿拉伯聯盟。

（法新社/BBC）