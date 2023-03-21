日本內望：安倍回憶錄中的世界 ／文：張望

這本回憶錄由兩名資深記者橋本五郎和尾山宏通過對談形式撰寫（由警察官僚系統背景的前國家安全保障局局長北村滋監修），記錄了安倍的政治生涯以及日本政治外交的決策內情。如果安倍未逝，這本回憶錄或許不會問世，因為有迹象顯示安倍有意三度問鼎首相寶座，實現安倍「進」三。然而人算不如天算，世事無常。

對各大國領袖觀察入微

總體來看，安倍治下的日本外交具有罕見的戰略性和全球視野。

位於外交第一線，安倍對各個大國領導人觀察入微。聊美國前總統奧巴馬，安倍認為他只談公事，缺乏人情味，難以建立私人關係；聊另一美國前總統特朗普，安倍認為他為人風趣，愛好高爾夫球，和他通電話往往可以聊上一個半小時，談天說地嬉笑怒罵，但他缺乏作為超級大國領袖的戰略眼光；聊俄羅斯總統普京，安倍認為他私下為人坦率，愛說冷笑話，並非如外界想像得那般冷酷無情，不過安倍亦直接點出：普京的政治夢是要復興俄羅斯帝國，這是理解2022年俄國入侵烏克蘭的重要線索；聊德國前總理默克爾，安倍則認為她在任期間多次訪問中國，比訪日訪韓的次數還要多，立場過於親中。

對華外交耗心力 如下日本將棋

安倍眼中的中國也是書中一個重要看點。在回憶錄中，安倍晉三概括到：對中國的外交往往需要花費極大心力。「這就猶如下日本將棋。」安倍解釋道：「如果你打算吃掉對方的金駒，那麼你就要有心理準備被對方吃掉己方飛車。」其意思就是和中方打交道要有心理準備交換重要棋子或利益，不可能沒有代價，如果是放在中國象棋的背景，可能就是己方以車換馬之類的思維吧。

安倍稱，和中國打交道一定要讓對方感到自己足夠強大才有勝算，因此他在日本國內不斷贏得多次國政選舉，令中方感覺到他是一個不得不與之長期打交道的難纏對手。

談到自己2013年12月參拜靖國神社的原因，安倍表達了對日本戰爭歷史的看法。由於2006年第一任期間出於中方壓力和國內政治考量沒有參拜供奉有甲級戰犯的靖國神社，安倍個人對此似乎一直耿耿於懷，並在2013年12月作為首相參拜了靖國神社，令中日關係進一步跌入冰點。

據安倍自己回憶：2006年他堅持向中方表明去不去參拜靖國，是基於自己的信念。2013年決定參拜靖國神社時，安倍的首相官邸決策團隊成員都覺得參拜時機並不恰當，首相秘書官今井尚哉更以辭職施壓力圖勸退安倍，但安倍最終還是決定參拜靖國神社。以至於一年後，安倍和中國國家主席習近平在北京亞太經合組織（APEC）峰會期間會面時，習近平主席沒有露出一絲笑容，會談氣氛極為緊張，但2014年的習安會令跌至冰點的中日關係得到管控，為日後的中日首腦外交溝通打開了局面。

岸田勢弱 難學安倍內政強勢推外交

如今，世界進入2020年代，國際形勢風雲變幻，中美大國對抗加劇。在日本國內，首相岸田文雄處於弱勢，其支持率一直徘徊不定（3月NHK民調顯示：岸田的支持率在40%左右，不支持率41%）。內政疲弱，必然波及外交的自由度。安倍時代的那種基於內政強勢而展開的戰略性全球外交，在岸田時代恐怕難以再現。這本回憶錄的出版，或許也代表着日本國內政治社會菁英對安倍時代的一種緬懷吧！

張望

日本早稻田大學國際教養學部准教授