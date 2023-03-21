岸田政府外交動作頻 環時批不正常化飛奔

岸田政府大幅扭轉日本戰後「專守防衛」政策，去年底敲定《國家安全保障戰略》等3份新版國防文件，直指中國為日本「帶來前所未見的最大戰略挑戰」，提出要擁有直接打擊敵方領土的「反擊能力」。岸田多次警告，今天的烏克蘭可能是明日東亞，批評中國在東海和南海以武力單方面改變現狀，令日本周邊局勢變得嚴峻。岸田近期透過一連串外訪和接待外國領袖，加強與西方及印太國家的安保合作，包括在1月歐美之行等（見表）。

學者：日建國家聯盟

上周四岸田與到訪的尹錫悅舉行峰會並達成多項成果，包括重啟及加強國防安全合作。日韓改善關係，被視有利促進美日韓3國合作對抗中國和朝鮮威脅。岸田上周六又與到訪的朔爾茨會談，雙方承諾加強供應鏈及軍事合作。美國天普大學東京分校現代亞洲研究所主任迪雅里克（Robert Dujarric）稱，日本正建立一個它稱為志同道合的國家聯盟，以保護其自由開放的印太想法。

對於岸田近期連串外交舉措，《環時》社評昨稱，日本正渲染東亞的安全環境，為其軍事鬆綁做國際輿論鋪墊，極力引入並利用區外力量來針對中國。社評批評日本近年迫切追求「國家正常化」，但作為G7唯一的亞洲成員，日本不但沒有在G7內為亞洲代言，反而成為區外力量干涉亞洲事務的橋頭堡，反映日本外交的不正常。

（綜合報道）