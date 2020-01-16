日版印太戰略 4支柱投資5850億 岸田訪印闡述制華對策 京斥「打造陣營對抗小圈子」

這是岸田第二次以日揆身分訪問印度。他在出發前指今年日本是七國集團（G7）輪任主席國，印度是二十國集團（G20）主席國，他希望與莫迪就雙方在國際社會發揮什麼作用交換意見，並深化兩國關係。岸田此行焦點為他昨午出席印度智庫「印度世界事務委員會」（Indian Council of World Affairs）主辦的活動時，發表「自由與開放的印太地區和平計劃」。

推動航行自由 加強志同道合國家合作

岸田昨公布，其新自由與開放的印太地區計劃有「四大支柱」，包括維持和平、與印太地區國家合作解決新全球議題、透過不同平台實現全球連結，及確保開放的海上與空中的安全。為實現有關目標，岸田承諾到2030年配合民間投資與日圓貸款及增加政府援助，向印太地區提供750億美元資金。岸田又指計劃擴大自由與開放的印太地區框架合作，又強調了各國間日益緊密的聯繫及推動航行自由，並着眼於加強志同道合國家之間的海上防禦和安全。岸田表示，日本將與印度和美國作聯合海上演習，以及與東盟國家和太平洋島國作友好演習。

近年中國加強在印太地區軍事部署，推進「一帶一路」倡議的同時迅速實現海軍現代化。美日韓等國都公布其印太戰略，當中焦點都落在如何與應對中國在印太地區漸增的影響力。岸田昨稱：「只依賴與一個國家的連繫會帶來政治脆弱。我們的目標是增加每個國家的選項，透過連繫讓他們克服這些脆弱，實現進一步經濟增長。」

被問及為何在訪印時公布計劃，岸田指印度是實現自由與開放的印太地區願景的重要伙伴。莫迪則在較早時兩人會面後的記者會上稱，加強兩國伙伴關係不僅對印日重要，亦促進印太地區的和平、繁榮與穩定。惟另一方面，日印就俄軍侵烏立場迥異，岸田稱為盡快阻止俄軍侵烏，讓包括所謂「全球南方」（Global South）的國際社會展現團結很重要。另一邊廂，印度未有制裁俄國，並拒絕將衝突歸咎於俄羅斯，同時又增加購買俄國石油。

汪文斌暗諷日搞核污水「自由排放」

中國外交部發言人汪文斌上周五（17日）已就岸田訪印期間擬公布「自由與開放的印太地區和平計劃」作回應，指亞太地區不是地緣博弈競技場，有關國家間開展合作應有利維護地區和平與穩定，不應針對第三方或損害第三方利益。他又指某些國家把所謂「印太自由開放」的調門唱得老高，實際是打造走向陣營對抗小圈子，中方對此類行動計劃不感興趣，「我們關切的是某個國家想在太平洋搞核污染水『自由排放』的計劃。」

（印度快報/印度經濟時報/共同社/法新社/路透社）