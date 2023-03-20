航空業質疑「飛機雲」致暖化 反對英規管

除飛機引擎造成的碳排放會導致全球暖化外，有研究指由水蒸氣和煙塵微粒形成冰晶的「飛機雲」的影響更大，這些人造雲會將熱能困在大氣中。惟「開放民主網」（openDemocracy）取得游說文件，指英國運輸部曾考慮規管非二氧化碳排放，在2021年的「航空零排放戰略」（Jet Zero strategy）諮詢意見，但代表英國航空公司的英國航空產業組織（Airlines UK）指出，圍繞非二氧化碳影響的科學數據未堅實得足以促成相關減排目標。

英國利茲大學氣候物理學教授福斯特（Piers Forster）指航空業界不應以不確定性作擋箭牌，而是需採取行動迅速減排。美國麻省理工學院氣候物理學家克勒維爾（Milan Klower）則指航空公司採取典型的「氣候否認主義」策略，誇大非二氧化碳影響的不確定性水平，呼籲航空公司加大對替代燃料等方案的投資以減少這些影響。

（觀察家報）