盛讚人蛇收容所設計 英內政大臣言論捱轟

「以人命玩弄政治」

英國提供1.2億英鎊（11.47億港元）予盧旺達，讓後者接收數千名非法入英者。到訪盧旺達商討此事的柏斐文（Suella Braverman），前日跟盧旺達外長比魯塔（Vincent Biruta）會面。她在記者會稱同意對被遣送到盧旺達的非法入境者提供額外支援。英內政部前日表示，盧旺達同意接收「經過安全國家但以非法而危險方式前往英國的所有類別的人，非法前往英國而未能回到本國的人會被送往盧旺達」。

柏斐文視察收容被遣送移民的住所。隨行出訪的《每日電訊報》記者詳述房屋附設車位、光纖網絡、前後花園，以及應對地面濕氣的設計等。柏斐文形容房屋美觀、高質，更打趣地說：「我很喜歡你們的室內設計師。我亦需要一些私人（裝修）建議。」有關注人權人士對柏斐文這番言論感震驚，自民黨的內政事務發言人甘文康（Alistair Carmichael）批評柏斐文以人命玩弄政治，追逐廉價頭條新聞，而不是做好本分，又指：「有人在英倫海峽喪生，柏斐文的回應卻是對室內設計的粗俗評論。真可恥。」

只邀右翼傳媒隨行

柏斐文此行被指只有右翼傳媒獲邀隨行，但英國廣播公司（BBC）、《獨立報》、《衛報》等被禁參與，有傳媒人、學者及反對派議員感震驚。BBC前北美編輯索普爾（Jon Sopel）向《觀察家報》表示，有關爭議令他想起特朗普在任美國總統期間，白宮政治記者承受的壓力。

（路透社/法新社/獨立報/觀察家報）