俄烏人避戰勝地 峇里不滿添亂籲撤落地簽

根據印尼政府數字，新冠疫情過後、該國去年2月開關以來，2022年5.8萬俄羅斯人到訪峇里島，今年1月已有2.25萬人，成為繼澳洲人後到訪峇里的第二大旅客群。2022年逾7000烏克蘭人到訪峇里島，今年1月則有2500人。

逾期逗留做黑工

不過，峇里當局日前呼籲中央政府取消對俄烏公民的落地簽證政策，指這批來客涉及連串不當行為，列舉逾期逗留、非法工作，有人當理髮師、無牌導遊、的士司機等。

在峇里的許多烏克蘭人表示，許多不當行為事件是俄人所為，烏克蘭人是「白狗當災」。峇里島庫塔區（Kuta）一名警員表示，每逢接報有外國人鬧事，多數是俄羅斯人，指俄人彷彿自以為可「凌駕法律」。

峇里吸引點之一，是對俄烏在內的逾80國家或地區實施落地簽證，有效期30天，可延長一次，總共60天。印尼當局指出，近月有多名俄羅斯遊客因為簽證過期被逐，包括一名打工任攝影師的28歲莫斯科人。

美國有線新聞網絡（CNN）18日報道，烏克蘭駐峇里名譽領事表示，在印尼的烏克蘭人多數是女性，為與家人團聚而到印尼，並非遊客。俄羅斯駐印尼大使館未有回應CNN查詢。

（CNN/路透社）

（俄軍侵烏）