普京突訪俄佔區 烏斥罪犯重返現場 吞併克里米亞9周年行程 被視回應ICC拘捕令

「自駕遊」馬里烏波爾 落區家訪

在中國國家主席習近平周一展開對俄國事訪問前夕，塔斯社及俄羅斯衛星通訊社引述克里姆林宮新聞處表示，普京乘搭直升機到馬里烏波爾後，親自駕車視察市內數個地區並作停留，俄羅斯副總理胡斯努林向他詳細匯報了市內及周邊地區的建設和重建進展。普京又與一個住宅區的居民交談，並應邀探訪其中一個家庭。報道沒提及普京到訪馬市的確切日期，但路透社報道指普京是上周六先到訪克里米亞，再訪馬里烏波爾。

俄羅斯傳媒又報道，普京周日與烏克蘭軍事行動總司令格拉西莫夫等軍方最高層會面。

美國有線新聞網絡（CNN）報道指出，普京到訪馬里烏波爾勢被烏克蘭人視為挑釁，因那裏是至今戰事最慘烈的地方之一。俄軍去年3月涉轟炸當地一間產科醫院以及主要劇院，迫使數百人逃難，並在鋼鐵廠區圍困烏軍精銳「亞速營」。

參觀克里米亞安置烏童地方

前天（18日）是克里米亞正式遭俄吞併9周年，普京選擇當天到訪當地黑海港口城市塞瓦斯托波爾，該市是俄羅斯黑海艦隊基地，當地市長指普京從莫斯科飛抵當地，並親自駕車在市內巡視。普京當天行程重點參觀他2021年5月下令興建的「科爾孫兒童中心」（Korsun Children's Centre）。西方傳媒解讀，這是他為抗議ICC上周五對其發出拘捕令。英國《每日電訊報》報道，克里米亞是暫時安置烏克蘭兒童的主要地方，而上述兒童中心有機會被用作收容那些兒童。該4層高的大型設施已建成但尚未投入服務，官網介紹中心設有劇場和電影院，逾500個課室，可為300名兒童提供住宿。

公開片段顯示，普京訪問克里米亞期間身穿藍色T恤和深藍拉鏈外套。《每日電訊報》形容現年70歲的普京走路有點跛，頭髮斑白稀疏。影片末段顯示普京登上一輛四驅車的司機位。

俄軍自去年2月24日侵烏展開「特別軍事行動」，影響糧食和能源出口。聯合國和土耳其上周六表示，聯同俄烏在內四方達成的黑海出口烏克蘭糧食協議已獲延長，但未有指明延長日期。烏克蘭農業部長尋求協議延長120天，俄羅斯外交部稱只同意延長60天。俄方指如美、英以及歐盟尋求協議持續，應撤銷所有針對俄國農業的制裁。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）