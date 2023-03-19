指鞏固俄戰果 美反對現階段停火 分析：習普會前拜登欲先發制人

柯比（John Kirby）表示，假如讓習近平在與普京會面時以「道德仲裁者」自居倡議停火，但不承認莫斯科是犯罪者，只會讓事態「跟着中國的劇本走」。他指出，美方「絕不支持中國在莫斯科會議上提出的停火，因這只會對俄羅斯有利」，現階段停戰只會「有效承認俄羅斯（對烏克蘭）的征服」，之後俄方得以鞏固在烏陣地，重整部隊及裝備，以便重新發動攻勢，「這不是我們認為通向正義和持久和平的一步」。

柯比表示，若北京真的有意致力和平，習近平應直接與烏克蘭總統澤連斯基對話，聆聽烏方聲音同樣重要。《華爾街日報》引述美國前官員和外交事務分析家指出，拜登政府對中方可能提出停火方案的先發制人批評，是試圖收窄北京對莫斯科的外交空間，包括將自己定位為調解人。

中方至截稿前未有表示習近平會在莫斯科提出停火建議，外交部發言人汪文斌上周五在例行記者會上表示，「（中俄）雙方將在不結盟、不對抗、不針對第三方原則基礎上……構建多極世界格局」，又說「中方將秉持在烏克蘭危機問題上的客觀公正立場，為勸和促談發揮建設性作用」。

美媒：華企去年向俄供步槍、防彈衣

柯比前日又指出，美國會持續關注中國可能向俄羅斯提供致命武器，但強調未有迹象顯示北京已決定向俄供武。美國政治新聞網站Politico上周四報道，根據蒐集各國海關數據的美國顧問公司Import Genius提供的資料，多間中國公司去年6至12月向俄羅斯運送攻擊步槍、無人機零件及防彈衣，包括CQ-A突擊步槍，而官方數據則標示為「民用獵槍」。中國駐美大使館發言人劉鵬宇強調，中方未有提供武器予俄烏戰事任何一方。

（法新社/華爾街日報/紐約時報）

（俄軍侵烏）