特朗普預告周二被捕 號召示威「奪回國家」 涉向情婦付掩口費 或成卸任總統被刑事起訴首人

私人律師「掉轉槍頭」

美國傳媒報道，曼哈頓地方檢察官布拉格（Alvin Bragg）正處理特朗普「掩口費」一案。2016年美國總統大選前夕，藝名Stormy Daniels的女子克利福德（Stephanie Clifford）公開與特朗普有性關係。後者涉嫌透過私人律師科恩（Michael Cohen），向克利福德提供13萬美元（約101萬港元）「掩口費」，以免影響特朗普勝算，涉嫌違反聯邦選舉資金法等。科恩已於2018年認罪，供稱曾按特朗普指示付28萬美元（約218萬港元）給克利福德和另一名女子，他上周才向大陪審團完成作供，會成為控方關鍵證人。

執法部門整周商討逮捕安排

美國有線新聞網絡（CNN）昨報道，特朗普的律師團為預期出現的訴訟，研究後續對策。紐約市、紐約州及紐約市的聯邦執法部門上周整個星期在商討可能對特朗普提出刑事指控和逮捕的安排，包括特工會護送特朗普到檢察官辦公室打指模和拍大頭照，被告倘自首，會獲安排見法官及可能批准保釋。

如果特朗普被正式落案起訴，2021年初卸任的他將會成為美國歷來首名被刑事起訴的前總統，勢影響他準備參加明年大選的工作。特朗普一直否認有不當行為，認為布拉格的調查是「政治獵巫」。

特朗普昨日在自己的社交平台TRUTH Social發帖，在沒有提供證據或指陳所涉罪名下表示，曼哈頓地區檢察官辦公室的「非法外泄資料」顯示，「這個遙遙領先的共和黨候選人兼美國前總統，將於下周二被捕」。他寫道：「示威，奪回我們的國家！」特朗普的發言人昨日表示，未有收到特朗普將會被捕的通知。

分析指如國會山莊騷亂前

特朗普今次向支持者提出「奪回國家」的呼籲，被指儼如他2020年連任失敗後，鼓動支持者於2021年1月6日去國會山莊示威，阻撓由副總統彭斯主持國會聯席會議確認拜登當選結果的情况。CNN的報道稱，特朗普一些顧問曾私人勸喻他切勿號召示威，擔心紐約曼哈頓會出現大型示威衍生的失控情况。《華盛頓郵報》報道，紐約市執法部門官員正就特朗普被起訴而做保安準備工作。紐約執法消息人士透露，他們也有研究特朗普一旦被起訴，可能面對的法院保安、法院外可能的集會、特朗普支持者與反特朗普者的衝突等。

（CNN/新聞周刊/華盛頓郵報）