加媒稱京涉干預選舉 港移民後代溫哥華市長斥種族動機

史都華任內多次批評北京侵犯人權，並積極與台灣發展關係，惹中國駐溫哥華領事館批評。《環球郵報》取得加拿大安全情報局去年1月10日的一份文件，其中概述時任中國駐溫哥華總領事佟曉玲2021年底談到要讓親北京候選人勝出，說「要讓所有合資格選民出來投票，選出一名特定加拿大華裔候選人」。文件提到佟曉玲相中一個人選，並將其資料轉交一些人，希望他們評估此人是否「值得栽培」來推動北京利益。文件未有提到這個人的名字。

原對台友好市長落敗

在去年10月的溫哥華市地方選舉中，香港行政會議前召集人陳智思的表弟、父母來自香港的沈觀健擊敗史都華，成為溫哥華首名華裔市長。史都華表示，佟曉玲公然干涉加國內政，聯邦政府不應容忍。安全情報局周四發表聲明，指「中共將加拿大人視為目標，且進行干預活動，是對加拿大安全最大的戰略威脅」。

先前有傳媒披露安全情報局其他文件，顯示中國涉及在2019年與2021年干預聯邦選舉。總理杜魯多周三任命前總督約翰斯頓（David Johnston）擔任特別報告員，調查北京干預選舉的指控。

（環球郵報/CBC/中央社）