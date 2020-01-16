ICC向普京發拘捕令 烏讚「歷史性」 俄斥「無意義」

在ICC向普京和勒沃瓦-別洛娃（Maria Lvova-Belova）發拘捕令後，烏克蘭總檢察長科斯京讚揚ICC的決定對烏克蘭和國際法體系而言具歷史性，令世界接收到俄羅斯政權是犯罪政權、其領導層和親信會被問責的信號。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃則在Telegram回應指，ICC的決定無論如何都對俄羅斯沒有意義——包括從法律角度，因俄羅斯並非《國際刑事法院羅馬規約》締約國，沒有責任要承擔。俄羅斯2016年退出ICC締約國行列，烏克蘭也非ICC成員，但基輔已兩度要求ICC對烏克蘭領土實施管轄權。

波蘭斯洛伐克供烏蘇式戰機

另外，波蘭和斯洛伐克先後宣布將會向烏克蘭供應蘇式米格戰機，是首批向烏克蘭提供戰機的北約成員國。波蘭總統杜達周四宣布，該國未來幾天將運送4架「米格-29」戰機給烏克蘭。他指波蘭庫存12架繼承自前東德的米格-29，稱這些戰機雖然已屆「服役的最後幾年」，但仍能運作，而且烏兵毋須受訓就可駕駛這些蘇聯設計的戰機。斯洛伐克總理黑格爾周五亦表示，會供應烏軍13架米格-29和一套Kub防空系統。

烏克蘭已多次要求西方盟友提供戰機，主要尋求獲得美製F-16戰機。白宮周四表示，波蘭向烏提供戰機，不會改變美國不把戰機供烏的決定。

（BBC/法新社/路透社）

（俄軍侵烏）