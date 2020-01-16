ICC向普京發拘捕令 烏讚「歷史性」 俄斥「無意義」

【明報專訊】國際刑事法院（ICC）周五（17日）宣布，就俄軍侵烏的戰爭罪向俄羅斯總統普京發出拘捕令，罪名指他要為從烏克蘭領土非法驅逐兒童和非法轉移人口到俄羅斯負責。ICC同時就相同罪名向俄羅斯兒童權利專員勒沃瓦-別洛娃發出拘捕令。俄方表明這決定「毫無意義」。
在ICC向普京和勒沃瓦-別洛娃（Maria Lvova-Belova）發拘捕令後，烏克蘭總檢察長科斯京讚揚ICC的決定對烏克蘭和國際法體系而言具歷史性，令世界接收到俄羅斯政權是犯罪政權、其領導層和親信會被問責的信號。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃則在Telegram回應指，ICC的決定無論如何都對俄羅斯沒有意義——包括從法律角度，因俄羅斯並非《國際刑事法院羅馬規約》締約國，沒有責任要承擔。俄羅斯2016年退出ICC締約國行列，烏克蘭也非ICC成員，但基輔已兩度要求ICC對烏克蘭領土實施管轄權。
波蘭斯洛伐克供烏蘇式戰機
另外，波蘭和斯洛伐克先後宣布將會向烏克蘭供應蘇式米格戰機，是首批向烏克蘭提供戰機的北約成員國。波蘭總統杜達周四宣布，該國未來幾天將運送4架「米格-29」戰機給烏克蘭。他指波蘭庫存12架繼承自前東德的米格-29，稱這些戰機雖然已屆「服役的最後幾年」，但仍能運作，而且烏兵毋須受訓就可駕駛這些蘇聯設計的戰機。斯洛伐克總理黑格爾周五亦表示，會供應烏軍13架米格-29和一套Kub防空系統。
烏克蘭已多次要求西方盟友提供戰機，主要尋求獲得美製F-16戰機。白宮周四表示，波蘭向烏提供戰機，不會改變美國不把戰機供烏的決定。