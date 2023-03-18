微軟辦公室軟件增AI技術 輸入提示自動製文檔草稿

撰電郵回覆草稿 自行總結會議

這個名為「Copilot」（意即副駕駛）的系統結合Microsoft 365程式、微軟Graph程式的數據與運算能力及GPT-4，其賣點是生成式人工智能（generative AI）。Microsoft 365的用戶可利用Copilot在Word程式基於其他檔案內容草擬新文件、指示Copilot以文件內容；用戶亦可在電郵軟件Outlook利用AI撰寫回覆草稿；在通訊程式Teams中，Copilot亦可轉錄會議，沒準時加入會議又能提醒用家錯過什麼內容，甚至在會議期間總結行動事項。PowerPoint中的Copilot能將現有書面文件轉化為包含講者備註和來源的投影片，或從簡單提示、大綱建立新簡報；只需按一下按鈕，即可濃縮冗長的簡報或重新設定文字格式。

微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）表示，新一代AI將開啟新一個生產力增長浪潮，又稱：「AI應用在自動駕駛方面並不稀奇，而對於這下一代AI，我們把它從自動駕駛轉為副駕駛。」微軟企業副總裁斯帕塔羅（Jared Spataro）表示，程式的目的是讓人們的文字變成最強大的生產工具，強調AI工具目的是提高用戶能力，而不是要取代他們。他又坦言，程式不會經常都準確無誤，有時會出現「有用的錯誤」（usefully wrong），提供「不完美」的建議，「但仍讓你領先一步」。

目前微軟正與20個企業客戶測試Copilot，未來數月將擴大測試，暫未知推出日期。

微軟有份投資的美國AI初創公司OpenAI去年底發表ChatGPT後引起各界熱議，多家科技巨擘亦競相引入這類型技術。微軟2月初宣布將ChatGPT引入到Bing搜尋引擎，周二OpenAI公布GPT-4，Google同日亦表示計劃在旗下程式測試生成式AI的書寫功能，將應用在電郵和文書處理；中國科企百度周四亦發布類似ChatGPT的「文心一言」。

（The Verge/金融時報/路透社/法新社）