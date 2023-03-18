訪港日官東電職員：福島排核廢水合世衛飲用標準

【明報專訊】日本駐香港總領事館昨日（17日）舉行「有關東京電力福島第一核電站ALPS處理水」傳媒簡介會，日本政府數名官員和一名東電職員出席，講解福島第一核電站核廢水排放問題的日方立場。東電職員表示，核電站核廢水今年春夏期間排放前，會先經「多核素去除儀器」（ALPS）處理，再以大量海水稀釋無法處理的氚（Tritium），確保排出的核廢水氚含量，遠低於世界衛生組織（WHO）飲用水安全上限，同時確保福島縣的海產和農作物都對人體無害。日方官員呼籲香港「聆聽科學事實」，期望港府不會落實收緊進口農產品的計劃。
籲港府勿收緊農產品進口
東電福島第一廢爐推進公司中長期計劃小組經理佐藤學在會上表示，福島核電站的核廢水會按需要經ALPS作多次淨化，直至氚以外其他放射性物質濃度遠低於日本安全標準，再以逾百倍海水稀釋ALPS無法處理的氚，確保氚濃度每公升低於1500貝可——即世衛飲用水上限指標的七分之一，以及全年總排放量低於22萬億貝可後，方會進行排放。
佐藤學又展示模擬排放圖，宣稱經處理的核廢水排放後，預計離福島第一核電站2至3公里海域的海水氚濃度為每公升1至2貝可，為世衛標準的1萬分之一，而該範圍外附近海水的氚濃度為每公升0.1至1貝可，與天然海水相若。
日本政府2021年批准將福島第一核電站的核廢水排出海洋，今年1月宣布將於今年春夏交季開始透過海底管道排放，預計需時或至少20年。經濟產業省原子力發電站事故處理對應室調整官田邊有紀說明，福島縣重建的前提是報廢核反應堆，故需要排放目前注滿逾千個儲水缸的核廢水。田邊有紀強調氚不會在人體內累積，堅稱食用福島縣及周邊的海產等食品不會構成健康問題。
稱氚濃度與天然海水相若
中方一直抗議日方核廢水排放計劃。外交部發言人汪文斌周二批評日本政府執意強推核污染水排海計劃，企圖將核污染風險轉嫁給全人類，「這絕不是負責任國家行為，也與日方應盡的國際義務背道而馳」。