訪港日官東電職員：福島排核廢水合世衛飲用標準

籲港府勿收緊農產品進口

東電福島第一廢爐推進公司中長期計劃小組經理佐藤學在會上表示，福島核電站的核廢水會按需要經ALPS作多次淨化，直至氚以外其他放射性物質濃度遠低於日本安全標準，再以逾百倍海水稀釋ALPS無法處理的氚，確保氚濃度每公升低於1500貝可——即世衛飲用水上限指標的七分之一，以及全年總排放量低於22萬億貝可後，方會進行排放。

佐藤學又展示模擬排放圖，宣稱經處理的核廢水排放後，預計離福島第一核電站2至3公里海域的海水氚濃度為每公升1至2貝可，為世衛標準的1萬分之一，而該範圍外附近海水的氚濃度為每公升0.1至1貝可，與天然海水相若。

日本政府2021年批准將福島第一核電站的核廢水排出海洋，今年1月宣布將於今年春夏交季開始透過海底管道排放，預計需時或至少20年。經濟產業省原子力發電站事故處理對應室調整官田邊有紀說明，福島縣重建的前提是報廢核反應堆，故需要排放目前注滿逾千個儲水缸的核廢水。田邊有紀強調氚不會在人體內累積，堅稱食用福島縣及周邊的海產等食品不會構成健康問題。

稱氚濃度與天然海水相若

中方一直抗議日方核廢水排放計劃。外交部發言人汪文斌周二批評日本政府執意強推核污染水排海計劃，企圖將核污染風險轉嫁給全人類，「這絕不是負責任國家行為，也與日方應盡的國際義務背道而馳」。

明報記者 洪明超