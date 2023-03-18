分析：專家：年輕人收入低難結婚是癥結

圍繞岸田提出「異次元的少子化對策」的3大支柱方針，由日本跨政府部門組成的少子化對策組織會議1月19日首次召開，圍繞擴大以兒童津貼為中心的經濟支援、充實幼兒教育和託兒服務、強化育兒休業制度等方面展開討論。少子化對策擔當相小倉將信在會上強調，應對少子化是岸田政權「最重要的課題」，呼籲和政府部門齊心協調制定措施。

政府被指小恩小惠非解決問題

《日經亞洲》上月23日引述專研日本地方政策的顧問公司「日本總研」（JRI）調查部上席主任研究員藤波匠認為，岸田政府施予小恩小惠並非解決問題。他指日本年輕一代普遍面臨低薪轉移至非終身僱用等挑戰，細微津貼並無法幫助他們解決生育和育兒問題。

日本經濟及社會記者兼評論家佐佐木俊尚指出，日本少子化的問題根源並非已婚情侶煩惱生育，更多是年輕人無能力結婚。《週刊朝日》本月3日評論文章憂慮岸田政府的兒童津貼等措施，會將支援應對少子化與育兒支援混淆，令需要援助的想結婚及生小孩的人得不到適切援助。

岸田及近年日本政府一直有採取措施應對少子化，但申領補貼的條件被指嚴苛，如作為應對地區少子化資助計劃一部分的「結婚新生活支援事業」，2022年度只涵蓋特定地區家庭年收入不超過400萬日圓（約23.7萬港元）的39歲下新婚夫婦，可領30萬至60萬日圓（1.8萬至3.6萬港元）特定消費劵。

《日經亞洲》則指，除非女性的就業待遇出現根本改變，否則難以改善低生育率的問題。報道引述新加坡國立大學日本研究學系主任湯玲玲指，推動性別平等對幫助日本女性在職場上獲得安全感而言十分重要。

日本女性法律家協會副會長萩谷麻衣子則認為，如要提高生育率，政府必須花巨額補貼幼稚園至大學教育全面或大部分免費，從制度上作徹底改革，這也引起開支來源的關注。有網民則批評岸田政府一方面發放生育及育兒補助，另一方面卻計劃增加消費稅是鬧劇。

（日經亞洲/NHK/TBS電視台）