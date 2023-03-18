日本政府宣布3方向救少子化 提高年輕人收入 改變國民思想 支援育兒

改革育兒假系統

岸田在記者會上說，將推進改變國民思想以克服日本少子化的挑戰，並提出上述3大範疇。在產假和侍產假上，他表示，政府將提升對父母雙方申領育兒假的補助，包括將男性侍產假及女性生育後其中4周產假的薪金，從目前67%提高至約80%，在扣除社會保險金後，實際可得款項等同全額薪金。岸田又表示，他將目前30%全國男性申領侍產假的目標，提高至2025財政年度50%，至2030財政年度進一步提升至85%。實現以上目標被指須扭轉日本頑固的企業文化。根據2021年10月1日最新統計數據，日本申領侍產假的男性只有13.97%，比例低的原因是男士認為放侍產假影響同事。

鼓勵已婚女性就業

岸田又表示，將對有3名或以上子女的家庭，加大「兒童準備金」津貼等支援，另將推出政策，應對被稱為「年收入高牆」的家庭被助養者繳付社會保障金收入上限，以鼓勵已婚女性增加就業。日本目前年收入106萬日圓至130萬日圓（約6.3萬至7.7萬港元）以下家庭成員獲界定為被助養者，他們毋須就社會保障金供款，被認為是不少已婚女性刻意調整工時以免收入超出上限的原因。這些婦女從事兼職工作，未能全面融入職場。有政府官員表示，問題在日本面臨勞動力短缺的情况下變得日益嚴重。

上述新政策是岸田今年1月初公布「異次元的少子化對策」的一部分，他當時就對策方向提出3大支柱方針，稱具體措施將主要圍繞增加育兒津貼。日本政府預期本月底將完成制定初步政策，另4月初新開設「兒童家庭廳」，以往由各政府部門分管的各項兒童事務將收歸該新部門管理。岸田則將在6月公布整合的少子化對策的基本方針及財政方案。他昨日未就應付大量開支的財政來源作清晰表述。

厚生勞動省上月28日初步公布，日本全國去年的出生嬰兒人數為79萬9728人，為有統計以來最低，比厚勞省旗下「國立社會保障．人口問題研究所」2017年估算出生人數將在2030年跌破80萬，早了7年發生。岸田當時表示「認識到情况危急」，主張「加倍提高」兒童相關的預算，並承諾將日本少子化的趨勢逆轉。

（日本時報/共同社）