馬克龍繞國會強推退休改革 政府面臨彈劾

左翼議員唱國歌阻總理發言

法國參議院及國民議會（下議院）周四（16日）在經過連串罷工、全國示威的背景下，表決備受爭議的退休金改革法案，被視為總統馬克龍政治生涯的關鍵一戰。法案昨天上午雖在參議院以193：114票通過，但下午要在國民議會通過則面對挑戰。在預計不夠票通過條款情况下，馬克龍政府最終決定動用憲法條款繞過議員投票，直接推行改革。總理博爾內昨到國民議會準備宣布運用特別程序時被報以噓聲，有左翼議員唱國歌阻她發言。她發言時噓聲四起，有在野黨議員叫她辭職，也有人離場抗議，場面混亂。

改革法案提出將退休年齡提高到64歲，民眾要工作43年才能取得全額退休金。民調顯示近四分之三受訪民眾反對，工會指調整年齡門檻傷害女性及最不富裕的一群；左翼聯盟NUPES及馬林勒龐極右國民聯盟亦反對提高退休年齡，籲加稅填補退休金赤字。

馬克龍的少數派政府依賴反對派共和黨議員支持，最終迫使他在國民議會昨天投票前，動用憲法第49條第3款，強推審議中的法案。

退休制度改革法案1月公布，至今觸發最少8輪大示威。巴黎有清潔工輪流參與罷工，街頭截至周三累積約7600噸垃圾。法國內政部表示，周三全國有48萬人示威，遠少一周前的128萬人示威規模。

（法新社/金融時報）