分析：日韓破冰利美專注應對中俄 同盟仍存挑戰

《日經亞洲》上周三（8日）引述美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）表示，美、日、韓3國此前12個月舉行了逾40場三邊會議，其中每3個月便會舉行副部長級或以上的會談。他說美國嘗試盡量多主持三邊正式會議，以促進日、韓對話正常化。伊曼紐爾形容日韓關係回暖，符合美國總統拜登重振聯盟關係的主要外交原則。他讚揚日本首相岸田文雄幫助拜登將印太與跨大西洋地區融合成「單一戰略圈」。

美媒指韓國和日本改善關係，將為兩國在應對中國和朝鮮的共同關注議題上更緊密合作。路透社則引述日本防衛官員稱，華府官員期望韓、日可更好處理朝鮮威脅，以令美國可專注應對烏克蘭戰爭及中國等問題。

韓國總統尹錫悅任期至2027年，岸田的執政「黃金3年」尚餘兩年，其間不會受到國內主要政治挑戰，華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）上周一發表評論文章認為這將有利日韓持久合作，指出美、日應尋求邀請韓國加入基建、氣候等「四方安全對話」（QUAD）主要合作部分，以及令韓國全面融入支持美方倡導以規則為基礎的國際秩序。文章又稱，隨着三邊安全合作成熟，美、日、韓可商討如何共同應對台海緊急事態。

對朝對華取態有分歧

美國智庫布魯金斯學會兩名學者早前為《外交家》網站撰文，認為美日韓三邊合作短期內仍將面臨嚴峻挑戰，指韓國官員要求尹錫悅與美國商討，確保日本對朝鮮實施「反擊能力」前取得首爾認可。文章又指3國政府對中國取態及政策的分歧，亦令三邊合作目前局限於朝鮮和東北亞安全問題上。

（日經亞洲/CSIS網站/外交家）