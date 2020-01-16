日韓峰會四大成果「啟合作新時代」 半導體物料出口解禁 復「穿梭外交」 加強安全合作 商界攜手

尹錫悅昨在共同記者會形容，韓國總統時隔12年再度訪問日本，並舉行兩國峰會「別具意義」。他形容韓日兩國是共享普世價值，在安全、經濟，以至全球議程中追求共同利益的最鄰近國家，是合作伙伴。兩國一致同意盡早修復至今降溫的雙邊關係，並作進一步發展，指共同推進未來是兩國國民的共識。

岸田表示衷心歡迎尹錫悅到訪，指兩國一致同意將基於1965年關係正常化以來的友好合作關係，進一步推進發展，又指其政權將全面繼承1998年日韓共同宣言等歷代日本政府關於兩國歷史認的立場，積極擴大雙方政治、經濟和文化等交流。

民調：64%韓人不急與日改善關係

日本在二戰期間強徵「慰安婦」及朝鮮半島勞工，是兩國多年紛爭議題。韓國大法院2018年下令二戰時強徵勞工的日本企業賠償，觸發日韓關係互相貿易報復，令兩國關係跌至史上冰點。尹錫悅去年上台後，積極尋求終結爭議，為應對朝鮮迅速核武化組成國際統一戰線。但民調機構蓋洛普（Gallup）上周五的韓國民調顯示，多達59%受訪者反對尹錫悅政府的解決強徵勞工方案，64%人認為日本政府未有轉變態度，韓國毋須急於改善對日關係。一批韓籍強徵勞工受害者前天拒絕尹錫悅政府本月初推出的第三方代賠方案，在首爾提訴要求直接向日本三菱重工追討賠款。

尹錫悅昨在記者會上重申，韓方的解決方案並不包括政府通過國內企業向案件原告支付賠償後，再行使「求償權」要求涉事日本企業賠償。岸田則對韓方方案「予以肯定」。

尹錫悅岸田文雄銀座同吃蛋包飯

另外，尹錫悅於記者會上指韓日一致認為，朝鮮的核武和導彈開發計劃是對朝鮮半島、東北亞，以至全球的威脅，今後將積極推進美日韓3國機制等合作。岸田亦指兩國確認針對目前安全環境，推進日韓和美日韓安全合作的重要性，又指兩國亦一致認為有必要盡早重啟中日韓三方高層交流。記者會後，二人先後到銀座兩間餐廳共晉晚餐，其中到百年名店「煉瓦亭」享用蛋包飯被指是尹錫悅所提請求。

朝鮮試射導彈「反制安全威脅」

朝鮮在尹錫悅啟程訪日前約3小時，當地時間昨晨約7時10分（本港昨上午約8時10分）從平壤順安一帶向朝鮮半島東部海域發射一枚洲際彈道導彈，飛行了約1000公里。日方稱，導彈飛行約70分鐘後，墜落於北海道渡島大島以西約200公里的日本專屬經濟區海域。這是朝鮮自上周四以來第三度試射，美日韓強烈譴責。朝鮮指該國近期試射「反制影響該國的安全威脅」。

（NHK/韓聯社/共同社/法新社）