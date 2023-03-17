美俄防長通話 俄戰機「放油」片曝光

美指墮5000呎深海難打撈

周三通話中，奧斯汀稱向俄強調美方飛機會繼續在國際法所允許之處飛行，並指「俄方有責任以安全和專業的態度操作軍機」。紹伊古則稱，今次事件源於美方增加針對俄羅斯的情報蒐集所致，「本質就是挑釁和製造局勢升溫」，警告俄方會作「相應回應」。

俄羅斯安全委員會秘書帕特魯舍夫（Nikolay Patrushev）周三表示，莫斯科會嘗試在黑海打撈美軍無人機殘骸。CNN昨引述美國官員報道，俄方已抵達MQ-9墜毁的地點，稱美國可能不會找回該機，但稱無人機墜毁前機上的敏感軟件被遠程刪除，防止俄羅斯蒐集秘密信息。美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）表示，MQ-9或已跌進黑海4000至5000呎深之處，相信難以打撈。

（法新社/CNN/NBC）

（俄軍侵烏）