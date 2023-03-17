美逼TikTok母企售股 京促停無理打壓 白宮態度轉硬 要脅禁用程式

TikTok發言人奧伯韋特（Brooke Oberwetter）周三表示，最近從負責監督跨境投資國安風險的美國海外投資委員會（CFIUS）得知，該委員會要求字節跳動出售TikTok股份，否則該應用程式可能在美國被禁。

《華爾街日報》（WSJ）報道，字節跳動有60%股份由國際投資者擁有，20%由員工持有，20%由創辦人擁有，但創辦人的股份有更大投票權。

TikTok稱撤資不能解決問題

奧伯韋特說，公司對CFIUS的要求表示失望，稱若保護國家安全是目標，撤資並不能解決問題，認為最有效解決國安問題的方式，是以透明方式在美國保護美國用戶的數據及系統，並由第三方監控、審查和驗證。

英宣布禁政府手機裝TikTok

TikTok在歐美大受歡迎，但有美國官員和國會議員憂慮程式會泄漏民眾敏感資料或成為宣傳工具，而中國國安法可要求中國企業交出用戶數據，亦加劇他們的憂慮。有共和黨人批評，拜登政府應對TikTok威脅的立場不夠強硬。有官員指有民主共和兩黨參議員要求封殺TikTok，或要求字節跳動出售該程式的股份。民主及共和兩黨參議員上周提出《限制危及資訊與通訊技術安全威脅法案》（簡稱RESTRICT法案），賦予商務部權力禁用或限制TikTok等源自外國的應用程式。

美國以外，部分西方國家亦憂慮TikTok的保安及私隱威脅。英國內閣辦公室部長杜永敦（Oliver Dowden） 昨宣布禁止政府手機安裝TikTok，即時生效。他說，敏感政府資料的安全是首要考慮。

中國外交部發言人汪文斌昨天則表示，美方至今未能拿出證據，證明TikTok威脅到美國的國家安全，應該停止在數據安全問題上散播虛假信息，停止無理打壓有關企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境。

（紐約時報/華盛頓郵報/華爾街日報）