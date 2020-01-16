ChatGPT增語言影像 功能躍進未堵漏 專業試贏九成考生 恐濫用人臉辨識監控

ChatGPT去年11月底推出後被大量應用，也引起正反兩面評價。OpenAI周二發表博客文章說：「我們已經創建了GPT-4，這是公司努力提升（機械人）深度學習的最新里程碑。」它說，GPT-4在某些專業和學術上「呈現出人類水準的表現」。拿GPT-4和上一代的GPT-3.5相比，在律師考試模擬測驗中，前者成績達到應試者頭10%，後者則是倒數10%，其他像是美國大學入學試SAT的閱讀和數學考試，GPT-4亦有進步，現時已可擊敗九成考生。

專家：IT中低階工作將全被取代

GPT-4技術其中一個最大突破，是加入分析圖像、影片和語音功能，用戶可以向系統提供以上多媒體資料，然後提問，系統會分析內容後以文字回答。例如，若用戶發送一張雪櫃內部照片，問可用來製作什麼食物時，GPT-4能正確辨別照片內的東西，然後建議食譜；它又能分析圖表，甚至看破一些有趣照片背後的幽默所在。OpenAI的示範亦顯示，GPT-4能根據用戶手繪的網站外觀草圖，自動生成一個真正的網站出來。AI專家、曾擔任Google工程師的台灣iKala共同創辦人兼總裁程世嘉指出，GPT-4已擁有邏輯能力，可以看手繪草稿就產生網站程式碼，已經足夠讓網站工程師恐慌，因為GPT-4已取代了程式設計師和編碼工程師兩個角色。他直言，GPT-4問世後，所有資訊科技產業都是受惠者，但中低階人員都會是受害者，未來中階以下的工作將全部被取代。

認會虛構事實錯誤推論「未完美」

OpenAI表示，GPT-4花了6個月測試，由於GPT-4訓練的資料量更為龐大，因此與前幾代相比準確度提升，亦可以接受用戶一次過輸入2.5萬字的查詢。不過，OpenAI承認，新系統雖然「失控」或「幻覺」的可能度大減，但仍會產生「虛構事實和錯誤推論的情况」，在真實世界的情境表現仍不如人類，「離完美還很遙遠」，其資料庫亦只去到2021年。

至於聊天機械人引伸的道德問題，OpenAI表示，GPT-4在面對用戶提出被禁內容的對答時，較舊版本少回應82%。例如被問到如何製造炸彈時，舊版本會回覆說要先了解炸彈的種類，以決定用什麼物料、方法和技術，但新版本則表明AI是要在安全情况下提供協助和資料，因此不會協助任何非法行為。

GPT-4已即時開放給付費的ChatGPT Plus用戶和部分大企業（如大行摩根士丹利）使用，但影像輸入功能現時屬「研究檢視」階段，只有部分獲邀測試者可用。OpenAI政策研究員阿加瓦爾（Sandhini Agarwal）周二向美國《華爾街日報》直言，公司因為需要更了解此功能帶來的潛在風險而押後推出，例如有人可以將一張集體照片輸入系統，系統就有可能逐一分析每人的個人資料，這種人臉辨識功能有可能被人濫用作集體監控。

（綜合報道）