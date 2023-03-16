巴基斯坦欲拘前總理 支持者抗警爆衝突

首都伊斯蘭堡下級法院上周因伊姆蘭汗未有出庭就2018至2022年出任總理時，非法出售外國政要所送的國家禮物指控答辯，而對他發出通緝令。保安部隊周二與封鎖伊姆蘭汗住所的支持者衝突。伊姆蘭汗發言人及其支持者稱，隨着衝突升級，警方截斷伊姆蘭汗住所的電力，又關掉住宅所在社區的街燈。衝突到周三未結束，美國有線新聞網絡（CNN）引述警方稱，衝突造成69人受傷，包括34名警員，伊姆蘭汗住所內有人持槍。報道稱，巴基斯坦其他主要城市亦爆發示威聲援伊姆蘭汗。

稱會在最後期限前應訊

伊姆蘭汗昨在Twitter稱已簽署保證狀，會在周六（18日）最後期限前出庭，他的高級助手稱伊姆蘭汗所屬的巴基斯坦正義運動黨（PTI）已要求法院阻止警方的拘捕行動。

伊姆蘭汗去年4月在下議院的不信任投票中被罷免，並遭指控涉貪，他批評指控有政治動機。伊姆蘭汗稱，當局嘗試拘捕他，以阻止PTI參與今年舉行的選舉，強調自己在囚與否都阻止不了PTI勝出。巴國資訊部長否認警方行動有政治因素，稱只是遵守法庭命令。

（BBC/NPR/法新社/路透社）