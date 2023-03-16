美將領憂令局勢升級 專家料無傷亡助降溫

美國海軍陸戰隊司令柏杰（David Berger）周二表示，無論在歐洲或太平洋地區，這類撞擊事件最令他擔心，因可能引起一連串不可預測事件，令局勢升溫。不過，智庫新美國安全中心高級研究員瓦塞爾（Becca Wasser）認為，雖然事發地點令事件讓人十分憂慮，但今次墜毁的是無人機，相信有助降低事件升級的機會。她指出，2019年伊朗擊落一架美軍RQ-4「全球鷹」無人機，也沒導致美國直接軍事回應。今次事件沒有人命傷亡，也沒有戰機迫降在敵方領土上，有別於2001年中美軍機在南海上空相撞事件，當時中國戰機墜毁、機師身亡，美軍機則迫降海南島，引發一場外交危機。

共和黨人斥軟弱 倡向俄追責

美軍退休將領特威蒂（Stephen Twitty）亦認為，美國不應被俄羅斯挑動去作出不理性行動，避免把美國甚至整個北約捲入戰事，但以鷹派言論見稱的共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）周二批評拜登軟弱，認為美國應就俄羅斯撞毁無人機追究俄方責任，並應警告克宮，若俄軍機再在國際水域上空靠近美國資產，就會被擊落。

美媒：俄沒回應美軍通話要求

美國《國會山莊報》報道，美軍去年3月設了一條渠道與俄羅斯軍方直接溝通，以防在烏克蘭戰爭中出現誤判或升級，但在一些關鍵時刻，莫斯科都沒有回應美方的通話，例如去年11月，有導彈落在北約成員國波蘭領土，美軍參謀長聯席會議主席米利嘗試與俄軍參謀長通話，但未能接通。自去年10月以來，美俄防長也沒有對話。

（衛報/國會山莊報/新聞周刊）