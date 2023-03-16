美指軍機國際空域捱撞 俄斥闖境 蘇-27黑海攔截 「MQ-9死神」失控墜海

美國歐洲司令部聲明表示，周二早上兩架俄軍蘇-27戰機在克里米亞以西的國際空域，飛近美軍MQ-9「死神」（Reaper）無人機。俄戰機向無人機放油，似乎意圖蒙蔽偵察或損毁飛機，又故意飛在無人機前面。後來其一戰機撞毁無人機的螺旋槳，導致無人機墜海。聲明指俄方做法「鹵莽、損害環境、不專業」，可引致錯判和意想不到的局勢升級。

五角大樓發言人賴德說，俄機貼近無人機飛行持續了約30至40分鐘。俄羅斯國防部否認有衝突。其聲明表示，俄羅斯空域管制機構發現該架MQ-9美國無人機在克里米亞半島附近朝「俄羅斯國境」飛行，侵犯了俄方「特別軍事行動」期間建立的臨時空域管制區邊界，俄國戰機遂出動，其間沒有動用空中武器，沒有飛近接觸。聲明指無人機因作「急劇機動」（sharp maneuvers，為擺脫敵機）動作而失控墜海。

國際法專家：俄有權擾美偵察

美國國務院歐洲及歐亞事務助理國務卿唐弗里德周二傳召俄羅斯駐美大使安東諾夫「討論事件」。安東諾夫周三凌晨在大使館網頁發文稱，俄方知會過各方，事發空域是「特別軍事行動」臨時空域，亦曾警告切勿闖入或滲透。他指美軍飛機關掉應答機「蓄意地和挑釁地」飛向俄國領土，蒐集情報以供基輔當局攻擊俄軍和俄國領土之用。

無人機難撈 美稱可阻俄取資料

美國公共政策企業研究院資深研究員布拉夫（Elisabeth Braw）評論說，這是去年2月俄軍侵烏以來西方與俄羅斯之間的「首次正面接觸」。華盛頓智庫「新美國安全中心」資深研究員瓦塞爾（Becca Wasser）表示，雖然過去曾經發生多宗涉及美俄軍機的驚險事故，今次個案背景也叫人擔憂，但因事涉無人機，推測會降低爆發緊張局勢的可能。

美方沒有披露MQ-9的出發地和任務詳情。美國聖母大學法學院的國際法專家奧康奈爾（Mary Ellen O'Connell）留意到美方沒有稱攔截是「非法的」，推測美軍無人機當時很可能在為烏克蘭作偵察，按有關武裝衝突的法律，俄方可以作出這類干擾。美國智庫蘭德公司資深政策研究員馬西科（Dara Massicot）表示，首次聽聞俄國戰機會向北約飛機傾瀉燃料。香港軍事分析家梁國樑在網上表示，冷戰時代有飛機放油襲擊、干擾船艦的做法，使敵方船舶為防起火而「緊急熄火」。

美方沒有公布何時打撈無人機殘骸。俄軍侵烏後，土耳其去年2月底封鎖了黑海咽喉博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽，不准任何軍艦進出入。美方倘不獲准入黑海，或要請北約盟友、黑海國家羅馬尼亞協助。白宮昨稱無人機或永遠無法尋回，但美方有能力確保俄方難以從中獲取有用情報。

俄方昨表示會嘗試打撈無人機殘骸。

（衛報/路透社/紐約時報/BBC/俄羅斯衛星通訊社/中通社）