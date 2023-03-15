美前年仇恨罪案新高 疫下襲亞裔案增

最新數據顯示，美國2021年通報的仇恨犯罪事件有10,840宗，比前一年的8263宗增加31%。64.5%的仇恨犯罪事件受害者因犯罪者的種族偏見而成為針對目標，15.9%和14.1%受害者分別因犯罪者性取向偏見和宗教偏見而被針對。五大仇恨犯罪動機分別是針對黑人、白人、同性戀者、猶太裔、亞裔，其中針對亞裔的襲擊按年增加167%至746宗，是單年錄得最多宗數。2021年因為新冠疫情處於高峰而出現反亞裔仇恨情緒，導致針對亞裔的仇恨罪案增加。

FBI將仇恨犯罪定義為以犯罪者種族、宗教、性取向、性別等偏見為動機的刑事犯罪。FBI去年12月曾發表仇恨犯罪報告，顯示2021年的仇恨犯罪數字為7262宗，比前一年少約1000宗，被批評未能反映實况。FBI當時承認數據不完整，因為約有4000個執法機構未能切換到FBI的新數據蒐集系統。

FBI一名高級官員向「美國之音」說，為更全面了解2021年仇恨犯罪情况，該機構從舊系統中接受了從大約3000個機構蒐集的數據。更新後的數據更能反映實况。

（美國之音/華爾街日報/華盛頓郵報）