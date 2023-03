【明報專訊】《核不擴散條約》(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,NPT),是美國、蘇聯(1991年後由俄羅斯聯邦取代)、中國、法國、英國等59國1968年簽訂的國際條約,旨在防止核擴散、推動核裁軍和促進和平利用核能的國際合作。