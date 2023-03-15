華使館回應英戰略文件：中國乃劃時代機遇非挑戰

《綜合評估》提BNO移英「歷史承諾」

新版《綜合評估》首次點名提到台灣，重申英方長期對台立場，即兩岸應通過對話而非單方面改變現狀，以和平方式解決台灣問題。報告質疑中方在南海和台海採取「更侵略性」（more aggressive）的立場，又提到英方截至去年12月已批准153,708名英國國民（海外）護照（BNO）持有者在英國定居（即指「5+1」移民路徑），反映英方對選擇維持對英聯繫的港人履行歷史承諾。

另外，路透社周一報道，英國去年批准出口至台灣的潛艇零部件和技術大幅增加，單計去年頭9個月，涉及金額已達破紀錄的1.67億英鎊（約16億港元），比起之前6年的總金額還要更多。匿名政府官員指這反映台方需求增加，另有議題和前官員指反映英國對台支持意願提升。中國外交部書面回覆路透社查詢，表達中方高度關切並堅決反對。

（綜合報道）