美英核潛艇供澳 中俄轟違約添亂 AUKUS擴印太軍事部署 公布協議細節

美國總統拜登、澳洲總理阿爾巴內塞、英國首相辛偉誠周一在美國加州聖迭戈洛瑪角海軍基地發表聯合聲明，表示AUKUS自2021年9月建立18個月以來多次商討，並在過去一年與國際原子能機構（IAEA）定期磋商後，確定了澳洲取得核動力潛艇能力的最佳途徑，並設定了相關的「最高核不擴散標準」。

澳洲現有6艘「柯林斯級」（Collins）柴油驅動潛艇將於2026年左右開始退役，早年敲定跟法國合作興建新的常規潛艇，及後單方面毁約，改跟美、英合組AUKUS另外籌備核潛艇方案，到周一終披露合作細節。

3階段助澳洲換核潛艇

最新規劃可分成3階段，第一步重點是美英最早在2027年起將輪流派潛艇停泊澳洲，以作無縫銜接；第二步則是美國在2030年代初向澳洲出售最少3艘（有需要時可多售兩艘）其「弗吉尼亞級」（Virginia）核動力潛艇——澳媒指起碼要到2032年才交付，但交易須視乎國會批准；最後一步則興建全新「AUKUS級」核潛艇，其設計會按英國最新版本，配合3國最先進技術合作研發，長遠由英、澳各自本土建造和部署。

聲明稱此計劃將提升美英澳的潛艇工業基礎和水下能力，增強威懾力兼促進印太地區穩定，但強調澳洲潛艇的核動力燃料將由美英提供，澳方不會提煉鈾元素，不會重覆使用乏燃料，也不會謀求獲取核武。簡而言之，澳洲的核動力潛艇不會配備核武，但仍具有隱形功能，其潛航能力和速度較勝於現况。

專家批鑽《核不擴散條約》漏洞

觀察家指AUKUS計劃是《核不擴散條約》1968年訂立以來首次有核武國（美英）將裂變材料和核技術轉移到非核武國（澳）。限武專家批評美英澳在條約第14段鑽漏洞，即容許「非爆炸性軍事用途，例如海軍推進力」的裂變材料，不受IAEA監管稽查。他們擔心先例一開，其他國家可藉此悄悄提煉濃縮鈾或鈈，避過國際監督。

東南亞國家印尼和馬來西亞等則擔憂AUKUS會加劇地區核軍備競賽，核潛艇的存在亦可能激怒曾受核試所累的太平洋島國。

拜登稱不擔心中國視協議為「侵犯」

美國總統拜登強調美國持續守護印太穩定有幾十年，潛艇聯盟將促進未來幾十年的和平，AUKUS未來還會有更多合作來推進區內和平安全。拜登其後被在場記者問到會否擔心中方會視核潛艇協議為「侵犯」（aggression），他答「不會」，指將為此跟中國國家主席習近平溝通。

澳洲外長黃英賢重申該國不會有核武，並會繼續與IAEA合作，確保核燃料管理安排符合《核不擴散條約》。她表示稍後將訪問東南亞和太平洋國家，保證澳方無意加劇軍事緊張，反敦促中方採納華府建議的「護欄」以避免爆發戰爭。

（法新社/路透社/衛報/CNBC/中通社）