7-11國際化推手 日富豪伊藤雅俊逝世

全球逾8.3萬間 1/4在日本

伊藤雅俊1924年出生，在橫濱市立商業專科學校（現橫濱市立大學）畢業，二戰末期一度被訓練成為「神風敢死隊」成員。1956年他接掌了原本由叔叔經營的小型服飾店「羊華堂」，改為販賣各式雜貨，並更名為「伊藤洋華堂」，然後於1972年上市。差不多同一時間，伊藤洋華堂高層、後來接任伊藤洋華堂社長的鈴木敏文在訪美期間發現了一家7-11超市，認為這種商業模式有助於突破業務瓶頸，並說服了伊藤雅俊，之後與擁有該7-11的Southland Corporation達成協議，於1974年在日本開設首家7-11，其後規模逐漸擴大。

目前全球有超過8.3萬間7-11，四分之一位於日本，香港第一間分店則在1981年開業。伊藤洋華堂於2005年更名為柒和伊控股公司，名稱中的「I」即是對伊藤雅俊的致敬。

成功秘訣：努力加幸運

根據《福布斯》富豪榜，伊藤雅俊去年個人財富約46億美元（約358.8億港元），日本排名第7，全球排名第622。伊藤雅俊曾在接受訪問時說：「我常被問到，我能成功是因為努力還是只是因為我很幸運。其實答案是兩者皆是。我幸運地在戰後開展業務，那時日本一般消費社會開始發展。」

柒和伊控股周一發表訃聞，稱伊藤雅俊上周五中午左右因年邁去世，「我們想要對他生前的善意表達我們誠摯的感謝」。

（BBC/日本時報/中央社）