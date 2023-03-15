意防長：俄鼓動難民湧入 報復援烏

據意大利內政部統計，今年至今已有2萬多名難民在意大利沿海地區上岸，遠較2021和2022年同期分別約6000人為多。大多數人乘坐擁擠的船從北非出發，不少人在途中喪命。意國防長克羅塞托（Guido Crosetto）周一稱，從非洲海岸出發的難民急增，很大程度上是瓦格納集團利用其在一些非洲國家的巨大影響力，實施的混合戰（hybrid warfare）策略之一。克羅塞托呼籲北約盟友協助意大利應對難民增加，「如果對最容易受到各種形式報復的國家置諸不理，聯盟就有瓦解的風險」。

摩爾多瓦同稱受俄混合戰影響

此外，烏克蘭鄰國摩爾多瓦的防長諾薩蒂（Anatolie Nosatii）周一接受法新社訪問表示，該國目前沒有面對「迫在眉睫的軍事危險」，但受到俄羅斯發動、旨在推翻摩爾多瓦政府的混合戰影響。他指摘俄羅斯透過散播假信息及製造緊張局勢，試圖破壞摩爾多瓦穩定及推翻政權。摩爾多瓦近幾周多次爆發反政府示威，抗議生活成本上漲，要求親西方的總統桑杜下台。摩爾多瓦警方日前表示，他們搗破一個由俄羅斯支持、企圖在反政府示威中引發大規模騷亂的組織陰謀。這組織部分為俄羅斯人，他們每人獲得1萬美元（約7.8萬港元）報酬，在首都基希訥烏的示威中策劃騷亂。警方稱，他們派臥底滲透該組織，並拘捕了7人。

（衛報/法新社）

（俄軍侵烏）