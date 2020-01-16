ICC尋求向俄官發拘捕令 克宮否認涉種族滅絕罪 不承認管轄權

ICC首席檢察官、來自英國的卡里姆．汗（Karim Khan）去年3月起調查俄羅斯涉干犯的戰爭罪，過去一年三度訪問烏克蘭並前往被指發生戰爭罪的現場。路透社及《紐時》報道，卡里姆．汗將根據蒐集到的證據，向預審法官申請拘捕令，若獲批准將在短期內發出拘捕令。目前不清楚卡里姆．汗要求向哪些俄羅斯官員發出拘捕令，但消息人士稱，罪名可能包括種族滅絕。截稿前，ICC檢察官辦公室及俄國防部未有回應。

俄軍涉強遷烏童到俄 濫炸民用基建

報道指出，ICC檢察官將正式立案處理兩宗戰爭罪案件，第一宗涉及俄羅斯強行將大批烏克蘭兒童送到俄國的再教育營或被俄家庭收養，第二宗為俄軍涉蓄意用導彈攻擊民用基建，包括電力廠及供水設施。耶魯大學人道主義研究實驗室上月發表報告指出，過去一年最少有6000名烏克蘭兒童被送到俄羅斯的再教育營。根據聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》，「強迫轉移該團體的兒童至另一團體」也是構成種族滅絕罪行之一。俄官員不諱言將數以千計烏克蘭兒童帶到俄羅斯，但堅稱這是在衝突地區保護孤兒及被遺棄兒童的人道主義行動。莫斯科亦否認刻意轟炸民用基建，稱這些攻擊旨在削弱基輔的戰鬥力。

有外交官和專家指出，俄羅斯總統普京有可能被ICC起訴，因ICC不承認國家元首在涉及戰爭罪、反人類罪或種族滅絕罪案件中享有豁免權，但有專家指出，展開審訊可能極低，因ICC不能在被告缺席下審理案件，俄羅斯也不太可能會交出官員。俄羅斯2016年退出ICC締約國，烏克蘭也非ICC成員，但基輔已兩度要求ICC對烏克蘭領土實施管轄權，並正在與卡里姆．汗辦公室合作。

（路透社/紐約時報/衛報）

（俄軍侵烏）